Госдума РФ обязала призывников на срочную службу сдавать загранпаспорта

Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» с единым перечнем оснований для признания недействительными загранпаспортов и причин их изъятия у граждан России.



Как стало известно «Башинформу», согласно нововведениям, молодые люди, подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу, после получения повестки в течение пяти рабочих дней со дня доведения до них решения об ограничении права на выезд из РФ обязаны сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД. Документы будут находиться на хранении «до истечения срока ограничения права гражданина РФ на выезд из РФ либо истечения срока их действия».



Также, согласно поправкам, загранпаспорта подлежат изъятию у гражданина России, в случае если он заключит трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.



Кроме того, законом вводится единый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических. Среди таких оснований — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки.