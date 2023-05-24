Задержаны члены ОПГ самого известного вора в законе Кыргызстана

В Кыргызстане задержаны активные члены ОПГ, которую создал известный криминальный авторитет Камчыбек Асанбек по прозвищу Камчы Кольбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По данным издания, четверо преступников из ОПГ завладели грузом частной транспортно-логистической компании на общую сумму примерно 385 тысяч долларов (свыше 170 миллионов тенге). Их поймали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.



"Задержанные долгие годы отнимали у предпринимателей груз с товарами народного потребления, экспортированными из Китая, организовав тем самым устойчивую преступную схему в Кыргызстане и странах СНГ.



В рамках возбужденного уголовного дела по статье 209 "Мошенничество в особо крупном размере" Уголовного кодекса Кыргызской Республики задержаны и водворены в СИЗО активные члены ОПГ Камчи Кольбаева. Среди них А.И. по прозвищу Алтуха, А.Ш. по прозвищу Протез, К.Т. по прозвищу Кеня и А.К.", - говорится в сообщении пресс-центра ГКНБ.



Проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным фактам. Следствие продолжается.



"ГКНБ призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов", - добавили в ведомстве.



Напомним, сам Камчы Кольбаев был задержан еще в середине ноября прошлого года. Самый известный кыргызстанский вор в законе был пойман вместе с 10 приближенными, когда возвращался из охотничьего угодья "Булат-М", расположенного вблизи кыргызско-китайской границы (Джети-Огузский район).