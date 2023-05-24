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Глава Wildberries назвала платный возврат способом борьбы с шопоголиками

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 18:28
Глава Wildberries назвала платный возврат способом борьбы с шопоголиками
Фото: Владислав Шатило / РБК
Взимать плату за возврат неподошедших товаров Wildberries начал, чтобы бороться со злоупотреблениями со стороны шопоголиков, сообщила Татьяна Бакальчук. Некачественный товар потребитель вправе вернуть бесплатно.

Платный возврат на маркетплейсе Wildberries нужен для того, чтобы бороться с шопоголиками, а не с обычными покупателями. Об этом сообщила гендиректор компании Татьяна Бакальчук во время Евразийского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», — сказала она. Она подчеркнула, что маркетплейс не ставит целью борьбу с теми, кто честно заказывает, покупает, но затем возвращает некачественный товар.

Бакальчук также напомнила, что площадка не требует средств за возврат некачественных товаров. Сейчас, по ее словам, компания дорабатывает инструмент, который позволит возвращать деньги покупателям стразу.

Клиенты маркетплейса стали жаловаться на то, что получили уведомления о плате за обратную доставку товаров в мае прошлого года. Компания уведомляла некоторых пользователей, что будет взимать 100 руб. за каждый заказанный товар, от которого потребитель в итоге откажется. Компания же утверждала, что не меняла политику возвратов и применяет плату за обратную доставку только для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа.

В апреле 2023 года подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерным требование платы за обратную доставку некачественного товара с покупателей. Если потребитель обнаружил не заявленные продавцом недостатки у купленного на Wildberries товара, он вправе требовать их устранения, замены на продукцию той же марки, возмещения убытков, а также отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, решил суд.

Представители компании тогда заявили, что суд не разобрался в полной мере в политике компании и что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей», так как стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует продавец.


Источник: rbc.ru
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