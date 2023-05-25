Скончалась "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.



Тину Тернер называли "королевой рок-н-ролла". Она умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте певицы в Instagram.



Артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха.



"С ее уходом мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - говорится в публикации.



Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер.



В декабре прошлого года ее младший сын, 62-летний Ронни Тернер, умер от осложнений, вызванных раком толстой кишки. В июле скончался работавший с Тиной Тернер музыкальный продюсер Дон Грэм.