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Скончалась "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 07:50
Скончалась "королева рок-н-ролла" Тина Тернер
Фото: РИА Новости
Американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Тину Тернер называли "королевой рок-н-ролла". Она умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте певицы в Instagram.

Артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха.

"С ее уходом мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - говорится в публикации.

Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер.

В декабре прошлого года ее младший сын, 62-летний Ронни Тернер, умер от осложнений, вызванных раком толстой кишки. В июле скончался работавший с Тиной Тернер музыкальный продюсер Дон Грэм.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 13:16
Печальная новость. Очень жаль-жаль. Она-классная. Люблю ее творчество.
 
 

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