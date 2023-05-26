Многократная чемпионка Узбекистана умерла в 39 лет после пластической операции

В Ташкенте в одной из частных клиник после пластической операции скончалась известная узбекская фехтовальщица, судья международного класса Аида Хасанова, передает Tengri Sport со ссылкой на kun.uz.



Состояние 39-летней пациентки ухудшилось 23 мая. По решению врачей она была переведена в другую больницу, но вечером скончалась в реанимации.



Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент прокуратурой ведется доследственная проверка.



Аида Хасанова родилась в Ташкенте в 1983 году. Она является многократной чемпионкой Узбекистана, чемпионкой Средней Азии 2001-2006 годов, золотой медалисткой международного турнира, проходившего в Англии в 2005 году.



В 2014 году стала первым в истории Узбекистана международным судьей по фехтованию с использованием трех видов оружия. С того же года является судьей Международной федерации фехтования (FIE), работала на крупных международных чемпионатах и ​​турнирах.



В 2015 году Хасанова впервые участвовала в финальном раунде чемпионатов мира и Азии в качестве арбитра от Узбекистана. С 2017 года назначена главным судьей Федерации фехтования Узбекистана за большой вклад в развитие фехтования. Она воспитала многих спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях.



В 2019 году избрана первым судьей от Узбекистана и Центральной Азии на летних Олимпийских играх, проходивших в Токио. На Олимпийских играх в Токио Аида Хасанова была единственной женщиной-судьей по фехтованию от Азии.