Казахстан оказался самой нетрудолюбивой страной в Азии

Украинский блогер снял видео о наиболее и менее трудолюбивых странах в каждом континенте, сравнив среднюю рабочую неделю в том или ином государстве, передает ИА «NewTimes.kz».Начал он с наименее трудолюбивых стран, таких как Австралия и Океания, где в Австралии люди работают 32 часа в неделю, а в Новой Зеландии 33 часа.Со средней 40-часовой рабочей неделей самые трудолюбивые страны в Европе ― это Украина, Польша и Греция. Граждане этих стран работают в среднем 40 часов в неделю. Наименее трудолюбивыми являются Германия и Великобритания с 33-часовой рабочей неделей, но Германия ― страна с самой высокой производительностью труда в Европе, поэтому они работают очень мало, но показывают хорошие результаты.В Северной Америке самым трудолюбивым государством является Мексика ― 45 часов в неделю. Наименее трудолюбивой является США с 34-часовой рабочей неделей.Колумбия и Перу ― самые трудолюбивые страны в Южной Америке, где люди работают в среднем 45 часов в неделю. Наименее трудолюбивыми являются Бразилия с 39-часовой и Аргентина с 34-часовой рабочей неделей.В Азия наименее трудолюбивой страной назвали Казахстан, где рабочая неделя составляет в среднем 36 часов, а Бангладеш является самой трудолюбивой страной ― 49 часов в неделю.Самый трудолюбивый континент в мире – Африка, где самая длинная рабочая неделя длится 53 часа в Египте и 54 часа в Мавритании.