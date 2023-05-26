Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Мая
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 479.3 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Казахстан оказался самой нетрудолюбивой страной в Азии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Казахстан оказался самой нетрудолюбивой страной в Азии
Фото из открытых источников
Украинский блогер снял видео о наиболее и менее трудолюбивых странах в каждом континенте, сравнив среднюю рабочую неделю в том или ином государстве, передает ИА «NewTimes.kz».

Начал он с наименее трудолюбивых стран, таких как Австралия и Океания, где в Австралии люди работают 32 часа в неделю, а в Новой Зеландии 33 часа.

Со средней 40-часовой рабочей неделей самые трудолюбивые страны в Европе ― это Украина, Польша и Греция. Граждане этих стран работают в среднем 40 часов в неделю. Наименее трудолюбивыми являются Германия и Великобритания с 33-часовой рабочей неделей, но Германия ― страна с самой высокой производительностью труда в Европе, поэтому они работают очень мало, но показывают хорошие результаты.

В Северной Америке самым трудолюбивым государством является Мексика ― 45 часов в неделю. Наименее трудолюбивой является США с 34-часовой рабочей неделей.

Колумбия и Перу ― самые трудолюбивые страны в Южной Америке, где люди работают в среднем 45 часов в неделю. Наименее трудолюбивыми являются Бразилия с 39-часовой и Аргентина с 34-часовой рабочей неделей.

В Азия наименее трудолюбивой страной назвали Казахстан, где рабочая неделя составляет в среднем 36 часов, а Бангладеш является самой трудолюбивой страной ― 49 часов в неделю.

Самый трудолюбивый континент в мире – Африка, где самая длинная рабочая неделя длится 53 часа в Египте и 54 часа в Мавритании.

@maxklymenko Most and Least HARDWORKING countries on every continent Source: average workweek length, International Labour Organisation ️ #learnontiktok #economics #hardwork #interesting ♬ original sound - Max Klymenko


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика