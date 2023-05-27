Министр финансов США изменила дату ожидаемого в стране дефолта

Срок ожидаемого дефолта в США изменен с 1 июня на 5 июня. Об этом говорится в открытом письме Конгрессу министра финансов США Джанет Йеллен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".



"Основываясь на последних имеющихся данных, мы оцениваем, что у министерства финансов не будет достаточных ресурсов, чтобы выполнить обязательства правительства, если до 5 июня Конгресс не повысит или не приостановит действие лимита долга", - говорится в письме.



Йеллен вновь предупредила, что бездействие в вопросе о повышении лимита федеральных заимствований "приведет к серьезным трудностям". А экономические отголоски дефолта ощутит на себе весь мир. Она отметила, что министерство финансов уже пошло на чрезвычайные меры, которые не использовались с 2015 года.



Глава минфина США указала, что "промедление до последнего момента с приостановкой или повышением потолка госдолга может нанести серьезный ущерб бизнесу и уверенности потребителей повысить стоимость краткосрочных займов и негативно отразиться на кредитном рейтинге Соединенных Штатов".



В пятницу спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что его переговорщики и Белый дом достигли решающего момента, пытаясь заключить соглашение с президентом Джо Байденом о сокращении федеральных расходов и повышении потолка госдолга до наступления крайнего срока.



В январе этого года США достигли порога госдолга в 31,38 триллиона долларов. В апреле палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла законопроект об увеличении потолка госдолга на дополнительные 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение расходов бюджета. Однако в Сенате, контролируемом демократами, заявили, что не одобрят это предложение.

