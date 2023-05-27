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Президент Узбекистана проехался в автобусе "вместе с обычными пассажирами"

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Президент Узбекистана проехался в автобусе "вместе с обычными пассажирами"
© president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения Чиланзарского района Ташкента проехался на автобусе "вместе с обычными пассажирами", встретился с жителями махалли, посетил парк культуры и отдыха, где побеседовал с отдыхающими. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Tengrinews.kz.

В апреле-мае в Ташкент было доставлено 755 современных автобусов, они поставлены на маршруты с наиболее большим пассажиропотоком. В результате ежедневное количество автобусов достигло 1400. В ближайшие дни привезут еще 245 автобусов.

Сообщается, что Мирзиеев отметил важность налаживания качественного автобусного обслуживания, дал указания по упорядочиванию системы оплаты за проезд, цифровизации управления движением и улучшению условий на остановках.

"Новые автобусы, безусловно, создали дополнительные условия для пассажиров. Следующая задача - уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до двух миллионов пассажиров", - сказал президент Узбекистана.

Президент Узбекистана проехался в автобусе "вместе с обычными пассажирами"

Президент Узбекистана проехался в автобусе "вместе с обычными пассажирами"



Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 13:14
"Обычных людей" туда за километр не пустили.

Узбеки, что не говори - молодцы. Постоянно что то делают, производят! Текстиль, легкопром - всё отличного качества. Желаю удачи узбекскому народу, а нам учиться у них хорошему и дружить!
 
 

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