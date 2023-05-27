Президент Узбекистана проехался в автобусе "вместе с обычными пассажирами"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения Чиланзарского района Ташкента проехался на автобусе "вместе с обычными пассажирами", встретился с жителями махалли, посетил парк культуры и отдыха, где побеседовал с отдыхающими. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Tengrinews.kz.В апреле-мае в Ташкент было доставлено 755 современных автобусов, они поставлены на маршруты с наиболее большим пассажиропотоком. В результате ежедневное количество автобусов достигло 1400. В ближайшие дни привезут еще 245 автобусов.Сообщается, что Мирзиеев отметил важность налаживания качественного автобусного обслуживания, дал указания по упорядочиванию системы оплаты за проезд, цифровизации управления движением и улучшению условий на остановках."Новые автобусы, безусловно, создали дополнительные условия для пассажиров. Следующая задача - уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до двух миллионов пассажиров", - сказал президент Узбекистана.