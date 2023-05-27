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Названа самая выгодная скорость, позволяющая водителю экономить бензин

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Названа самая выгодная скорость, позволяющая водителю экономить бензин
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В зависимости от режима езды потребление бензина меняется. Несколько советов о том, как ездить, чтобы действительно экономить топливо, дал журнал "За рулем", передает Tengri Life.

Так, городской темп езды предполагает постоянные разгоны и торможения. В таком режиме расход топлива может вырасти многократно.

В городе для экономии топлива после старта при достижении скорости в 50-60 километров в час нужно переходить на высшую ступень коробки и ехать так в диапазоне скоростей от 45 до 80 километров в час. Если машина оборудована механической коробкой, то включать высшую передачу потребуется, как только стрелка тахометра достигнет 1,5 тысячи оборотов.

Если придерживаться этого алгоритма, то потребление бензина можно приблизить к паспортным значениям.

Что касается поездок по загородным трассам, то там энергия в основном расходуется на преодоление силы сопротивления воздуха. Для экономичной езды нужно поддерживать темп езды по трассе в районе 80-85 километров в час. В этом случае двигатель должен раскручиваться примерно до 1200-1500 оборотов. Еще больше экономить можно за счет движения накатом, позволяя машине скатываться со склонов без выключения высшей передачи.

Кроме того, движение в пределах 80-90 километров в час позволяет проходить повороты без заметных торможений и разгонов, что тоже положительно сказывается на экономичности.


Источник: Tengrinews.kz
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