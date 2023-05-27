Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Мая
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 478.35 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Селин Дион отменила все концерты мирового турне из-за неизлечимой болезни

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Селин Дион отменила все концерты мирового турне из-за неизлечимой болезни
© instagram/celinedion
Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне. Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года, передает Tengri Life со ссылкой на Euronews.

Дион извинилась перед поклонниками за отмену концертов и выразила надежду на новые скорые встречи.

"Мне очень жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень сложными, даже когда ты готов на все 100 процентов. По отношению к вам несправедливо продолжать откладывать концерты. И хотя это разбивает мне сердце, лучше всего отменить все сейчас, до тех пор, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали: я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова", - написала 55-летняя певица в своем Instagram.

В общей сложности звезда отменила более 40 концертов в европейских городах. Организаторы мероприятий будут возвращать деньги поклонникам за приобретенные билеты.



Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика