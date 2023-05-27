Селин Дион отменила все концерты мирового турне из-за неизлечимой болезни

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне. Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года, передает Tengri Life со ссылкой на Euronews.Дион извинилась перед поклонниками за отмену концертов и выразила надежду на новые скорые встречи."Мне очень жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень сложными, даже когда ты готов на все 100 процентов. По отношению к вам несправедливо продолжать откладывать концерты. И хотя это разбивает мне сердце, лучше всего отменить все сейчас, до тех пор, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали: я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова", - написала 55-летняя певица в своем Instagram.В общей сложности звезда отменила более 40 концертов в европейских городах. Организаторы мероприятий будут возвращать деньги поклонникам за приобретенные билеты.