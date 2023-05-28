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Названа эффективная процедура для омоложения кожи

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Названа эффективная процедура для омоложения кожи
Shutterstock
Ученые из исследовательского и учебного госпиталя Кечиорен (Турция) выяснили, что сочетание микронидлинга для индукции коллагена и баночного массажа для увеличения кровоснабжения тканей может иметь эффект в омоложении кожи. Исследование опубликовано в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

Микронидлинг — это нехирургический метод, который используется для ускорения регенерации кожи и заживления рубцов. Иглы используются для создания крошечных ран в коже с целью стимуляции образования коллагена. Многие исследования показали, что микроиглы имеют значительные преимущества для регенерации кожи и заживления рубцов, отмечают авторы исследования.

В ходе исследования ученые провели один сеанс микронидлинга на коже крыс под наркозом. Одна группа животных подвергалась только микронидлингу, в то время как другая группа подвергалась микронидлингу с последующим коротким сеансом вакуумирования кожи с помощью банок.

После четырех недель ученые сравнили изменения кожи на клеточном уровне у крыс, подвергавшихся только микронидлингу или микронидлингу в сочетании с банками.

Толщина наружного слоя кожи (эпидермиса) увеличилась примерно до 24 микрометров при микронидлинге и до 42 микрометров при микронидлинге в сочетании с банками. Микронидлинг также привел к увеличению уровня коллагена 1 типа в коже. Соотношение коллагена 1-го типа к коллагену 3-го типа также увеличилось — высокий процент коллагена 1-го типа характерен для более молодой кожи, отмечают исследователи. Добавление банок к микронидлингу не оказало существенного влияния на процентное содержание коллагена 1 и 3 типа.

Предварительные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что комбинация микронидлинга и банок может стать полезной техникой для пластических хирургов, стремящихся улучшить результаты процедур омоложения лица.


Источник: Gazeta.ru
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