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Талибан объявил войну Ирану - СМИ

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Талибан объявил войну Ирану - СМИ
Иллюстративное фото
Талибан (Организация, запрещенная в Казахстане) объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани, передает korrespondent.net cо ссылкой на международные СМИ.

По информации журналистов, на границе Афганистана и Ирана начались бои. Боевики Талибана подтягиваются к территории Ирана. Уже убиты военные.

Конфликт разразился за права на воду на афганской границе. Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды.


Талибан объявил войну Ирану - СМИ

Фото с сайта irna.ir

По данным иранского информационного агентства Irna, силы талибов начали обстрел погранпоста Сасоли, не соблюдая добрососедства. По данным заместителя начальника полиции, пограничная застава на юго-востоке Ирана подверглась мощной атаке со стороны сил талибов при полном игнорировании международного права, что вызвало решительную реакцию со стороны иранских пограничников.

Бригадный генерал Касем Резаи, заместитель командующего национальной полицией, выразил серьезную озабоченность по поводу нападения в субботу на заставу Сасули, контролируемую пограничным полком в иранском округе Забол недалеко от афганской границы.

"Иранские пограничники выпустили необходимые предупреждения после первой стрельбы со стороны талибов, но "к сожалению, стрельба возобновилась несколько часов назад, и столкновения продолжаются", - сказал он.

После столкновений на границе бригадный генерал Ахмадреза Радан, главнокомандующий национальной полиции, издал директиву пограничникам, в которой просил их "храбро и решительно защищать границы и не допускать никаких нарушений или посягательств".


Источник: Тengrinews.kz
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