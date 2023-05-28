Как Эрдоган и его оппонент Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу проголосовали на выборах президента, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадры появились в социальных сетях и местных СМИ.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал совершить хадж после выборов.
Кылычдароглу же в случае победы на выборах президента Турции намерен поддерживать партнерские отношения с РФ, как и со всеми соседями. Об этом заявил его соратник - мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью местным каналам после того, как проголосовал.
Турецкий лидер заявил, что второй тур президентских выборов проходит в истории страны впервые, отметив, что в этот раз избирателям будет легче, так как в бюллетене указано всего два кандидата.
Оставьте свой комментарий первым.