Как Эрдоган и его оппонент Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу проголосовали на выборах президента, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадры появились в социальных сетях и местных СМИ.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал совершить хадж после выборов.Кылычдароглу же в случае победы на выборах президента Турции намерен поддерживать партнерские отношения с РФ, как и со всеми соседями. Об этом заявил его соратник - мэр Стамбула Экрем Имамоглу.Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью местным каналам после того, как проголосовал.Турецкий лидер заявил, что второй тур президентских выборов проходит в истории страны впервые, отметив, что в этот раз избирателям будет легче, так как в бюллетене указано всего два кандидата.