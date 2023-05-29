Эрдоган запел, объявляя своим сторонникам о победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле в воскресенье вечером, объявил об окончании второго тура выборов главы государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Анадолу.
Эрдоган заявил, что результаты второго тура выборов "вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции". "Никто не может тянуть нашу молодежь в свою собственную мрачную тьму. Никто не может указывать пальцем на Турцию", - сказал он и выразил глубокую признательность народу Турции "за праздник демократии".
"Мы завершили второй тур выборов президента с поддержки народа Турции. Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая, являются все 85 миллионов турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции еще пять лет", - сказал политик.
Эрдоган привлек внимание к первым поздравлениям, поступившим в его адрес от зарубежных коллег. "Только что звонил президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев. Состоялся телефонный разговор и с моим братом из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Звонил также премьер Ливии. Поступил звонок из Катара. Все готовы посетить Турцию и лично поздравить меня", - сказал турецкий лидер.
На митинге в Стамбуле Эрдоган исполнил перед избирателями песню.
По данным гостелеканала TRT Haber, Эрдоган лидирует на выборах с 52,08 процентами голосов после подсчета 98,88 процента бюллетеней. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,92 процента жителей Турции.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.