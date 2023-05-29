Эрдоган запел, объявляя своим сторонникам о победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле в воскресенье вечером, объявил об окончании второго тура выборов главы государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Анадолу.Эрдоган заявил, что результаты второго тура выборов "вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции". "Никто не может тянуть нашу молодежь в свою собственную мрачную тьму. Никто не может указывать пальцем на Турцию", - сказал он и выразил глубокую признательность народу Турции "за праздник демократии"."Мы завершили второй тур выборов президента с поддержки народа Турции. Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая, являются все 85 миллионов турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции еще пять лет", - сказал политик.Эрдоган привлек внимание к первым поздравлениям, поступившим в его адрес от зарубежных коллег. "Только что звонил президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев. Состоялся телефонный разговор и с моим братом из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Звонил также премьер Ливии. Поступил звонок из Катара. Все готовы посетить Турцию и лично поздравить меня", - сказал турецкий лидер.На митинге в Стамбуле Эрдоган исполнил перед избирателями песню.По данным гостелеканала TRT Haber, Эрдоган лидирует на выборах с 52,08 процентами голосов после подсчета 98,88 процента бюллетеней. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,92 процента жителей Турции.