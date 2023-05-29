WhatsApp внедряет функцию архива статусов для бизнеса на Android

"Архив статусов" является новым бизнес-инструментом, который позволит компаниям делиться своими предыдущими обновлениями статусов со своими клиентами, сообщает Zakon.kz.



В настоящее время функция распространяется среди бета-тестеров WhatsApp Business для Android и станет доступной для других пользователей в ближайшие недели.



Некоторые компании теперь смогут использовать новую функцию под названием "Архив статусов", которая доступна после установки одного из последних обновлений WhatsApp beta для Android из Google Play Store.



Когда эта функция включена, обновления статуса будут архивироваться на устройстве через 24 часа. Кроме того, можно будет управлять предпочтениями архивации и просматривать свой архив непосредственно из меню на вкладке "Статус". Архив всегда является приватным, поэтому только владелец компании сможет видеть свои архивные обновления статуса.



Обновления статусов будут храниться на устройстве до 30 дней: у владельцев бизнеса будет возможность продолжать создавать рекламные объявления для Facebook и Instagram или делиться обновлениями статусов, пока они не закончатся в архиве.



Функция архива статусов доступна некоторым бета-тестерам, установившим последнюю версию WhatsApp Business beta из Google Play Store, и в ближайшие недели она будет доступна еще большему числу пользователей.