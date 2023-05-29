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Самая красивая модель Ирана вышла в наряде виселицы на красную дорожку в Каннах

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Самая красивая модель Ирана вышла в наряде виселицы на красную дорожку в Каннах
Фото: instagram.com/mahlaghajaberi
Иранская модель и актриса Махлага Джабери появилась в провокационном наряде на Каннском кинофестивале. 33-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье, которое было оформлено обвязанной вокруг шеи петлей. Подробнее рассказывает Tengri Life.

По ее словам, образ выступил "знаком протеста против казней и диктатуры" в ее родной стране. Более того, актриса поделилась видеороликом, в котором посвятила наряд своим соотечественникам.

"Народу Ирана посвящается", – написала она.



В комментариях актрису поблагодарили за смелость и патриотизм.

"Какой прекрасный протест", "Нам очень важна твоя поддержка", "1000 поклонов", "Послание, которое ты передала миру, было великолепно. Пусть хранит тебя Бог", "Это честь - знать, что ты против режима", "Хотелось бы, чтобы в нашем Иране было больше таких девушек, как ты", "Надеюсь, что эта петля никогда не будет на шее невинных", – пишут в комментариях пользователи.

Махлагха Джабери – одна из первых иранских красавиц, кто отказался носить хиджаб. Девушка, которую на протяжении многих лет называют "самой красивой моделью Ирана" начала модельную карьеру на родине, но переехала США.

Она работает с известными брендами, появляется в рекламных коллаборациях и на обложках модных журналов.

Напомним, что с прошлого года в Иране не утихают массовые протесты, во многом начались они после убийства 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно".



Источник: Tengrinews.kz
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