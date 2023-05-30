Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев

Министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал заморозку российской доли средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые были выкуплены Казахстаном, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у министра, знало ли правительство, что часть средств ЕАБР заблокирована из-за санкций.



"Не то что не знало. Они не были заблокированы тогда. Данный вопрос обсуждали с прошлого года. Надо было все оперативно решить. Но тем не менее часть средств заблокирована. Мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное - правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены. Чтобы не было негативного фона вокруг этого банка, банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40 процентов инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию, чтобы эти деньги пришли в Казахстан", - пояснил министр финансов, отвечая на вопросы журналистов.



Журналисты также уточнили у Жамаубаева, позволит ли покупка доли акций России финансировать больше проектов.



"Мы ожидаем, что в этом году данная доля будет еще больше. (...) Более двух миллиардов долларов было профинансировано только в 2022 году. Такая же сумма примерно будет в этом году. А там около 700 миллионов долларов, которые заморожены. Это переговорный процесс. Мы должны убедить власти Евросоюза, что эти деньги будут назначены в Казахстан", - ответил он.