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Сложно поверить: что полагается пенсионерам в ОАЭ

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 21:19
Сложно поверить: что полагается пенсионерам в ОАЭ
Фото: GoodTimeTravel.com
Арабские пенсионеры купаются в роскоши почти так же, как и сами правители страны - нефтяные шейхи. Такое мнение весьма распространено среди очарованных туристов, только что вернувшихся из отпуска в ОАЭ. Эксперты утверждают, что доля истины тут есть. Роскошь - не роскошь, а многочисленные привилегии и весьма внушительные пенсии - объективная реальность.

Как устроена система

Гражданин ОАЭ получает право на пенсию, если он платил взносы в местный пенсионный фонд не менее 25 лет. Ключевой момент - платил взносы, а не нарабатывал стаж, отмечают эксперты Tonkosti. Например, можно отработать на непыльной государственной должности лет 15, а остальные годы просто "докупить".

Разумеется, есть нюансы, но в целом законодательство позволяет сильно не напрягаться и выйти на пенсию уже в 38 лет: спокойно сесть на шею государству и получать свои бонусы.

Многие этим пользуются, но немало коренных жителей предпочитают честно отбывать трудовые будни до 55–60 лет. Еще бы - с такими-то зарплатами. Пенсия все же поменьше будет.

И все-таки - сколько?

Минимальная пенсия в ОАЭ - 5000–6000 дирхам (около 600-700 тысяч тенге) в зависимости от эмирата. Максимальная: для госслужащих - 300 000 (около 36 миллионов тенге), для сотрудников частных компаний — 50 000 дирхам (около 6 миллионов тенге). Сумма рассчитывается, исходя из зарплаты за последние 3 года, при этом ее размер составляет 80-85 процентов от оклада и всех надбавок, которые человек получал на рабочем месте. Учитывая, что зарплаты в Эмиратах высокие, а граждане обычно работают на хороших и престижных должностях, пенсии тоже выходят немаленькие.

Работник-гражданин ОАЭ без высшего образования уже имеет право на оклад в несколько тысяч долларов, после окончания учебы его зарплата повышается в 1,5–2 раза. Устойчивый рост дохода продолжается на протяжении всей трудовой карьеры.

А теперь самое интересное

Поддержка пенсионеров не ограничивается деньгами. Для них в стране действует масса льгот. Они не оплачивают коммунальные счета - полностью или частично. Еще в ОАЭ есть организации и фонды, которые выдают пенсионерам субсидии на посещение курортов, приглашают на безвозмездной основе в рестораны и на концерты. Также существуют тренинги, где граждан обучают ведению бизнеса.

Медицина для пенсионеров в ОАЭ бесплатная, и это касается не только банальных осмотров и общих анализов: дорогостоящие процедуры, операции, реабилитация, необходимая человеку в преклонном возрасте, — все за счет государства. Включая услуги психологов.

И на закуску

Но, пожалуй, самое невероятное во всей пенсионной системе Эмиратов - в ряде случае выплаты продолжаются и после смерти пенсионера. Деньги получают его близкие родственники. Например, незамужняя безработная дочь - за своих отца или мать. А еще - все вдовы, оставшиеся без кормильца и источника дохода, нетрудоустроенные дочери, сестры, дети-студенты обоих полов. Если женщина, получающая пенсию своего родственника, устраивается на работу или выходит замуж, выплаты прекращаются. Но после увольнения или развода - возобновляются.


Источник: Tengrinews.kz
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