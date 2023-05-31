Отправят ли казахстанских миротворцев в Украину, ответил вице-министр

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос, будут ли направлены в Украину миротворцы из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах заседания Мажилиса журналисты поинтересовались, планирует ли Казахстан отправить миротворцев в Российскую Федерацию на границу с Украиной.



"Таких рисков не присутствует. Это связано с тем, что это добровольное участие государства. Это во-первых. А во-вторых, любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом. Если одобрит Парламент, тогда естественно… Мы не можем отвечать за Парламент, мы отвечаем за Министерство обороны", - пояснил Камалетдинов.





Отметим, что Мажилис одобрил проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года". Протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ был создан в Душанбе 16 сентября 2021 года.



Протоколом предлагается дополнить статью 1 соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года определением нового понятия "координирующее государство" и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы организации для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в заключении.



Протокол предусматривает изменения в соглашение, устанавливающие порядок применения миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.



Как отмечается, участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. Также протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН.



"Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в коллективные миротворческие силы ОДКБ, предназначенные к применению в операциях ООН по поддержанию мира, будут регламентироваться двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами", - сказано в документе.