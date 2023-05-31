"Если муж загулял, терпи": известный актер дал совет молодым замужним девушкам

Он затронул эту тему в ходе интервью для передачи "Менің өмірім".



Актер Алмат Сакатов, прославившийся благодаря театру "Бауыржан шоу", рассказал, какой должна быть хорошая жена, сообщает медиа-портал Caravan.kz



- Хорошая женщина должна быть терпеливой. Все. Понимаю, если избивает, пьет водку каждый день, но ведь его еще надо до этого довести. А когда мужчина распускает руки? Когда женщины не следит за своим языком... Когда женщина терпеливая и мудрая, мужчина тоже знает свое место. Нужно терпение. Больше ничего не нужно. Если муж загулял, терпи.



- Когда придет время, ты успокоишься. Некоторые говорят, что женщина должна быть честной, отдавая всю себя своему мужчине. И как нетерпеливая женщина может быть таковой? Один раз скандал, второй. После этого он плюнет и уйдет. Как долго он сможет оставаться верным в таком случае? Терпите трудную жизнь. Если твой муж не зарабатывает деньги, терпи. Завтра найдет, как заработать. Потому что я видел это у своих родителей, бабушек, дедушек. Терпение тоже имеет свои пределы. Чтобы терпеть, нужен ум и здравый смысл, - сказал Алмат Сакатов.



Отметим, что в ходе интервью актер выразил признательность за терпение своей жены.