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"Если муж загулял, терпи": известный актер дал совет молодым замужним девушкам

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 14:07
"Если муж загулял, терпи": известный актер дал совет молодым замужним девушкам
Фото - instagram/sakatovalmat
Он затронул эту тему в ходе интервью для передачи "Менің өмірім".

Актер Алмат Сакатов, прославившийся благодаря театру "Бауыржан шоу", рассказал, какой должна быть хорошая жена, сообщает медиа-портал Caravan.kz

- Хорошая женщина должна быть терпеливой. Все. Понимаю, если избивает, пьет водку каждый день, но ведь его еще надо до этого довести. А когда мужчина распускает руки? Когда женщины не следит за своим языком... Когда женщина терпеливая и мудрая, мужчина тоже знает свое место. Нужно терпение. Больше ничего не нужно. Если муж загулял, терпи.

- Когда придет время, ты успокоишься. Некоторые говорят, что женщина должна быть честной, отдавая всю себя своему мужчине. И как нетерпеливая женщина может быть таковой? Один раз скандал, второй. После этого он плюнет и уйдет. Как долго он сможет оставаться верным в таком случае? Терпите трудную жизнь. Если твой муж не зарабатывает деньги, терпи. Завтра найдет, как заработать. Потому что я видел это у своих родителей, бабушек, дедушек. Терпение тоже имеет свои пределы. Чтобы терпеть, нужен ум и здравый смысл, - сказал Алмат Сакатов.

Отметим, что в ходе интервью актер выразил признательность за терпение своей жены.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 2 )

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Dimko (Посетители) Сегодня, 17:25
Пропаганда домашнего насилия)
 
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Lite (Посетители) Сегодня, 14:40
Не знаю кто это, но несёт он дичь)
 
 

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