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Врач рассказала, сколько черешни можно съедать ежедневно

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Врач рассказала, сколько черешни можно съедать ежедневно
Иллюстративное фото
Сколько черешни в сутки можно есть без вреда для фигуры и как правильно стоит ее хранить, объяснила врач-диетолог Наталья Круглова, передает Tengri Life.

Эксперт напоминает, что черешня полезна: она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна.

"Средняя норма для взрослого человека в течение дня – 200-300 граммов", - сказала Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

Тем не менее некоторые люди склонны к перееданию черешни из-за ее сезонности, считает диетолог.

"Любовь к черешне, употребление ее в чрезмерном количестве может быть связано с тем, что это сезонный продукт, доступный в течение короткого времени. Поэтому у человека просыпается желание съесть ее больше, чем нужно", - продолжила Круглова.

По словам врача, переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса.

"Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота. В моменте можно использовать спазмолитики, чтобы снизить интенсивность болевых ощущений", - добавила она.

Диетолог Круглова дала рекомендации по хранению черешни. Так, ее можно держать в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов. Однако стоит помнить, что это не гарантия длительного хранения, за несколько дней черешню лучше съесть, отмечает врач.

"Признак порчи продукта – изменение цвета. Если плоды приобретают коричневатый оттенок, становятся менее упругими, более мягкими, можно говорить о том, что они начинают портиться. Вряд ли такой черешней можно отравиться, но ее вкусовые свойства изменятся, в ней будет меньше витаминов", – предупредила Наталья Круглова.


Источник: tengrinews.kz
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