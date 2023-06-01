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Исследование показало: во время пандемии 60% больных получали неправильное лечение

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Исследование показало: во время пандемии 60% больных получали неправильное лечение
Иллюстративное фото
Американские специалисты неожиданно выяснили, что повышенная смертность от COVID-19 могла быть связана в том числе с применением искусственной вентиляции легких. Как-то поздновато, не находите? Ведь о низких шансах выжить после ИВЛ эксперты неоднократно предупреждали во время самой пандемии, но от их точки зрения официальная медицина отнекивалась.

Свежее исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения в Чикаго, показало: врачи, придерживающиеся во всем строгого «протокола COVID», не отступавшие от него ни на шаг, возможно, своими руками обрекли немалое число госпитализированных пациентов на смерть.

Ученые изучили образцы аутопсии умерших от коронавируса в госпиталях. В 90% случаев обнаруживались следы бактериальной пневмонии, связанной с применением аппарата искусственной вентиляции легких. Было подтверждено, что смерти этих пациентов непосредственно связаны с использованием ИВЛ, что заканчивалось вторичной инфекцией, повреждением легких и преимущественно летальным исходом.

О том, что с ИВЛ снимали живыми менее 20% заболевших, заявляли в том числе и в России. Так, Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, не раз говорил об этом.

Но медикам было гораздо проще и надежнее придерживаться официального протокола, даже если требовался иной подход в терапии. За индивидуальную точку зрения на лечение можно было получить нагоняй, а за стандарт, спущенный сверху, отвечали абстрактные медицинские чиновники и еще более абстрактная ВОЗ. К тому же достаточно сложно было разглядеть каждого отдельного человека в огромном потоке больных, ежедневно проходивших через «красную зону». В общем, как бы никто и не виноват в том, что за протоколом лечения не видели конкретного человека. Время было такое.

И вот наконец авторы последнего исследования официально подтвердили: «…данные свидетельствовали о том, что вторичная пневмония присутствует до 40%, а пневмония или диффузное повреждение альвеол присутствует более чем в 90% образцов для аутопсии, полученных от пациентов с острой инфекцией SARS-CoV-2 (...). В соответствии с этими наблюдениями мы обнаружили высокие показатели пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких».

Исследователи пришли к «ошеломляющему выводу» о том, что в 59% случаев болезнь, зафиксированная как COVID-19, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от COVID-19 (43% бактериальной пневмонии, 16% непатогенных причин дыхательной недостаточности). Но так как людей лечили по стандартам коронавирусной терапии (нередко очень жестким и безжалостным), а процент ложноположительных тестов был довольно высок, многие пациенты оказались обречены из-за неправильного диагноза.

Не была проведена дифференциация между случаями бактериальной пневмонии при поступлении в больницу и теми пациентами, которые подхватили воспаление легких, уже находясь в стационаре, в результате присоединения внутрибольничной инфекции.

При этом авторы признаются в том, что неизвестно, какой процент смертей, связанных с COVID-19, можно было бы предотвратить с помощью стандартной терапии обычной бактериальной пневмонии, хотя потенциально он мог быть очень высок.


Источник: mk.ru
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:52
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