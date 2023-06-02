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Спортивные упражнения пьяного мужчины на крыше движущейся машины попали на видео

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Спортивные упражнения пьяного мужчины на крыше движущейся машины попали на видео
Кадр из видео
В Индии мужчина по имени Локеш в состоянии алкогольного опьянения залез на крышу движущегося автомобиля, несколько раз отжался и попал на видео. Об этом сообщает NDTV.

Спортивные упражнения пьяного индийца в городе Гургаон, штат Харьяна, заснял один из местных жителей, который проезжал мимо. На кадрах видно, как Локеш отжимается на крыше, а его друзья наблюдают за этим, высунувшись по пояс из окон машины.

Сотрудники полиции вскоре нашли и задержали правонарушителей. Их Автомобиль конфисковали, а Локешу выписали штраф в размере 6,5 тысячи рупий (6,3 тысячи рублей). «Мы просим водителей не подвергать свою и чужие жизни опасности и не нарушать правила дорожного движения», — говорится в заявлении полицейского управления.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель решил обмануть полицейских и поменялся местами со своей собакой, которая ехала на пассажирском сиденье. Мужчина заявил полиции, что не был за рулем в момент остановки.



Источник: lenta.ru
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