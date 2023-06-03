Астрологи рассказали о появлении еще одного знака Зодиака

По их мнению, гороскоп на самом деле насчитывает не 12, а 13 знаков
Тринадцатым знаком является Змееносец, который западная и ведическая астрологические традиции не включают в зодиакальные знаки, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на РБК.
Отмечается, что если бы этот знак действительно стал тринадцатым в астрологической системе, это изменило бы гороскоп для большинства людей.Что известно о Змееносце?
Змееносец (лат. Ophiuchus) - знак, под влияние которого попадают люди, родившиеся в период с 29 ноября по 17 декабря.
Символ Змееносца - человек, борющийся со змеем.
Идея учитывать тринадцатый знак Зодиака возникла еще в 1970 году, когда астролог Стивен Шмидт предложил 14-знаковый Зодиак, включая также Кита как знак. А вот Зодиак с 13 знаками был провозглашен астрологами Вальтером Бергом и Марком Ядзаки в 1995 году.
Змееносец расположен между Скорпионом и Стрельцом, и если бы был включен в зодиакальный круг, Зодиак выглядел бы так:
Овен: 18 апреля - 13 мая
Телец: 13 мая - 21 июня
Близнецы: 21 июня - 20 июля
Рак: 20 июля - 10 августа
Лев: 10 августа - 16 сентября
Дева: 16 сентября - 30 октября
Весы: 30 октября - 23 ноября
Скорпион: 23 ноября - 29 ноября
Змееносец: 29 ноября - 17 декабря
Стрелец: 17 декабря - 20 января
Козерог: 20 января - 16 февраля
Водолей: 16 февраля - 11 марта
Рыбы: 11 марта - 18 апреля
По данным источника, это сильные, целеустремленные люди со стержнем, привыкшие работать на результат. В этих знаках преобладают свойства Скорпиона и Стрельца. Кармическая задача знака - обуздать в себе злобу, быть чуткими и помогать окружающим, научиться сопереживать.
Сначала Змееносец может показаться высокомерным эгоистом, привыкшим восхвалять себя, но это оправдано его талантом, умом и толковостью. Он умеет радоваться мелочам в жизни, редко опускает руки и любит рискованные приключения.
Представители знака - люди действий, которые не любят откладывать все на потом. В друзья Змееносцы выбирают людей, которые могут поддержать их авантюры, но при этом не омрачат их самих.
В любви Змееносцы стабильны. Выбрав одного партнера, они идут с ним бок о бок всю жизнь.
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