Нью-Йорк уходит под воду из-за тяжести небоскребов

Ежегодно Нью-Йорк уходит под воду на пару миллиметров, следует из отчета недавнего исследования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Отмечается, что такое явление характерно для большинства городов, расположенных близ побережья.



Скорость, с которой мегаполис уходит под воду, практически незаметна - это около 2 миллиметров в год. За 70 лет город, по подсчетам специалистов, опустился примерно на 20 сантиметров. Ряд районов при этом проседает гораздо быстрее, что делает их чрезвычайно уязвимыми для стихийных бедствий.



"Неизбежно, что земля будет продолжать уходить вниз, а вода, наоборот, поднимается вверх. В какой-то момент эти 2 уровня сравняются, но точную дату, когда это произойдет, я не могу назвать", - сказал специалист геологической службы США Том Парсонс.



Однако повышение уровня моря не единственное, чем встревожены экологи. Город отягощен массивными небоскребами. Их насчитывается 275. И это не считая сотен других построек. Под тяжестью триллионов тонн стали, бетона и песка создается так называемый "эффект проседания", когда участки земли из-за огромного давления рушатся и уходят вниз.



Основная нагрузка приходится на центральную часть Манхэттена и расположенные рядом районы. Проседанию также подвержены кварталы Брунклина, Бронкса и Квинса, которые, как известно, застроены социальным жильем.



"Главная причина тому - эффект последнего ледникового периода, который оттеснил среднюю часть континента, из-за чего вдоль восточного побережья образовалась выпуклость. Но после таяния льдов все изменилось. Таким образом, средняя часть континента поднимается, а восточное побережье опускается. Это основной сигнал, который мы видим.



Но в дополнение к этому или другим вещам у нас есть различные типы почв по всему Нью-Йорку, в том числе искусственная насыпь, которая может быть добавлена для улучшения некоторых участков земли и может проседать под собственным весом, потому что она очень плохо консолидирована", - добавил Том Парсонс.