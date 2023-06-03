Apple будет предупреждать покупателей об опасности своих продуктов

Apple будет предупреждать потенциальных покупателей о том, в каких случаях им не стоит пользоваться гарнитурой или же перед использованием необходимо будет проконсультироваться с врачом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.



В Сети появился список условных противопоказаний при использовании грядущей гарнитуры смешанной реальности Apple.



Сюда входят люди с болезнью Меньера, перенесенными черепно-мозговыми травмами, постконтузионным синдромом, мигренью и головокружением. Также нужно быть внимательным, если вы склонны к инфекциям внутреннего уха, страдаете СДВГ, тревожными расстройствами, эпилепсией, потерей сознания или припадками. Также осторожными должны быть владельцы кардиостимуляторов и беременные женщины.



В целом это нормальный список, особенно учитывая саму суть гарнитуры, когда пользователь будет максимально близко работать со сверхъяркими экранами.



Марк Гурман является журналистом Bloomberg и одним из самых осведомленных инсайдеров относительно планов Apple. В свое время он назвал дату анонса iPad Pro с процессором M2, рассказал о датчике температуры в Watch Series 8 и новой камере у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.