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Apple будет предупреждать покупателей об опасности своих продуктов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Apple будет предупреждать покупателей об опасности своих продуктов
Фото ©REUTERS
Apple будет предупреждать потенциальных покупателей о том, в каких случаях им не стоит пользоваться гарнитурой или же перед использованием необходимо будет проконсультироваться с врачом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.

В Сети появился список условных противопоказаний при использовании грядущей гарнитуры смешанной реальности Apple.

Сюда входят люди с болезнью Меньера, перенесенными черепно-мозговыми травмами, постконтузионным синдромом, мигренью и головокружением. Также нужно быть внимательным, если вы склонны к инфекциям внутреннего уха, страдаете СДВГ, тревожными расстройствами, эпилепсией, потерей сознания или припадками. Также осторожными должны быть владельцы кардиостимуляторов и беременные женщины.

В целом это нормальный список, особенно учитывая саму суть гарнитуры, когда пользователь будет максимально близко работать со сверхъяркими экранами.

Марк Гурман является журналистом Bloomberg и одним из самых осведомленных инсайдеров относительно планов Apple. В свое время он назвал дату анонса iPad Pro с процессором M2, рассказал о датчике температуры в Watch Series 8 и новой камере у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.


Источник: Tengrinews.kz
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