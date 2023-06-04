Троица 2023: дата, что можно и нельзя делать, как отмечают православный праздник

В христианском календаре Троица — один из наиболее почитаемых праздников.



В этот день церковь отмечает сошествие Святого Духа на апостолов на горе Синай на пятидесятый день от Воскресения Христова и чествует Святую Троицу. Этот праздник часто называют Пятидесятницей.



На Святую Троицу принято посещать церковь, приглашать в воскресенье родных и близких, готовить праздничные легкие угощения. А вот земля в этот день должна «отдыхать», поэтому запрещаются любые работы, связанные с сельским хозяйством.



Троица — большое событие для всего христианского мира. В церквях и храмах проходят торжественные службы, верующие посещают литургию, читают молитвы и ставят свечи. По традиции святые места украшают зеленью и ветвями березы — символом Святого Духа, а священники меняют белые рясы на зеленые.



Березовые ветви можно принести и домой, ведь считается, что они оберегают дом от невзгод и болезней. Лучше всего поставить прутики рядом с иконами.



Праздник Троицы — это повод собрать за большим столом родных и близких и приготовить разнообразные угощения. Традиционно на стол подаются яйца, а в блюда добавляют много свежей зелени. Часто к празднику готовят выпечку: каравай, блины, булочки.

Народные приметы и обычаи



Основные приметы и обычаи Троицы:



Поцелуй влюбленных под березой – быть свадьбе.

Если пойдет дождь, ожидается осенью много грибов (эта примета дает возможность грибникам предугадать будущий урожай).

По обычаю, многие устраивали сватовство. Именно сватовство, саму свадьбу в праздник не играют.

В этот день поют песни и водят хороводы в кругу близких друзей и родственников. В деревнях эта традиция соблюдается в большей мере, чем в городах.

Прежде чем отмечать день святой Троицы, многие украшают жилище веточками березы. А также наряжают сами березы: вешают ленточки, цветы, угощения.

Если утром будет роса на траве, можно ожидать ранних заморозков.

Если на небе не будет облаков, это сулит ненастное лето.

Хороший знак – появление радуги. Это сулит здоровье и благополучие.



Что нельзя делать в Троицу?



Итак, мы с вами разобрались с тем, что нужно делать в Троицын день. А что нельзя делать в этот праздник?

Основные моменты:



Не стоит посещать кладбище. Для памятных мероприятий предусмотрена Троицкая родительская суббота, она отмечена в календаре перед Троицей.



Не стоит проводить земельные работы и заниматься сельским хозяйством. Считается, что земля «отдыхает» в этот период (допускается покос травы).



Не рекомендуется купание в природных водоемах.



Не стоит ссориться с близкими, провоцировать конфликты с окружающими.



Не стоит бурно праздновать Пятидесятницу, предаваться пьянству и обжорству, затевать громкие вечеринки.