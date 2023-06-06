Попытка госпереворота в Кыргызстане: в ГКНБ рассказали подробности

ГКНБ Кыргызстана сообщил некоторые подробности о задержании группы людей, по версии следствия, причастных к подготовке массовых беспорядков и акций неповиновения с целью захвата власти. По данным ведомства, задержаны пять человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Сообщается, что задержанные планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти. Уточняется, что на основе полученной информации и собранных аудио- и видеоматериалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом."Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти", - рассказали в ГКНБ.По данным ведомства, в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.Сообщается, что задержанные уже дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ.В ведомстве также распространили видео, где задержанные, как поясняется, обсуждают план государственного переворота.Как отмечает издание, одной из задержанных является председатель политической партии "Элдик Кенеш" Роза Нурматова, которая в 2012 году возглавляла штаб сторонников Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Также ранее она работала заведующей социальным отделом правительства.