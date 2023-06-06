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"Хотите шоколадку "Казахстан"? Новак Джокович сделал сюрприз на "Ролан Гаррос"

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 16:12
"Хотите шоколадку "Казахстан"? Новак Джокович сделал сюрприз на "Ролан Гаррос"
Фото:instagram.com/internazionalibnlditalia
Сербская звезда тенниса Новак Джокович сделал необычный подарок журналистам на турнире Большого шлема в Париже, передает Tengri Sport.

После одного из матчей сербские представители СМИ принесли на пресс-конференцию бананы, финики и воду, а сейчас теннисист предложил журналистам шоколадку "Казахстан".

"Мы ждали тренировки Новака около часа, а когда он появился на стадионе "Жана Буэна", заметил нас и решил сделать подарок.

Он нес с собой казахстанский молочный шоколад и спросил нас: "Ребята, хотите шоколадку?"

"Почему бы и нет", - отреагировал один из коллег, а Новак добавил: "Это ответный подарок…" - рассказывает serbia.postsen.

Откуда у именитого теннисиста голубая плитка шоколада, издание не указывает. Наверняка, подарили фанаты из Казахстана.

"Хотите шоколадку "Казахстан"? Новак Джокович сделал сюрприз на "Ролан Гаррос"


Источник: Tengrinews.kz
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