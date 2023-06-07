Врачи рассказали о пользе и вреде абрикосов

От абрикосов стоит отказаться тем, кто страдает от аллергий, язвы желудка, гастрита и заболеваний эндокринной системы, почек или сердца, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Известия.ru.
По словам медиков, абрикос относится к полезным фруктам, но лучше его не переедать. Оптимально употреблять в день 200–300 грамм
«И свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат много полезных веществ: витамины группы B, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная кислоты). Также абрикосы содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, дубильные вещества, пектин, флавоноиды и клетчатку», - сообщили врачи.
Они также уточнили, что абрикосы помогают наладить работу кишечника, улучшают процессы кроветворения, укрепляют стенки сосудов, оказывают общеукрепляющее действие и являются антиоксидантом.
Но не стоит сильно переедать этих фруктов. В их косточке содержится амигдалин, который является источником синильной кислоты, органического яда. При попадании в организм в большом количестве он может вызвать отравление.
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