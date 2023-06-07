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Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России
Фото ©РИА Новости/Максим Блинов
Спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России, передает Tengrinews.kz.

В интервью на платформе Rumble Гленну Гринвальду Сноуден заявил, что не собирался оставаться в России. По его словам, он запрашивал политическое убежище во многих странах. Но некоторые отказывались, опасаясь реакции США, другие не были уверены, что смогут обеспечить ему безопасность.

"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил. В принципе, я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство.


Источник: Tengrinews.kz
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