Спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России, передает Tengrinews.kz.



В интервью на платформе Rumble Гленну Гринвальду Сноуден заявил, что не собирался оставаться в России. По его словам, он запрашивал политическое убежище во многих странах. Но некоторые отказывались, опасаясь реакции США, другие не были уверены, что смогут обеспечить ему безопасность.



"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил. В принципе, я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", - говорится в сообщении.



Напомним, в конце сентября экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство.