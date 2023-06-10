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Названа новая причина старения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:00
Названа новая причина старения
Фото: Tim Doerfler / Unsplash
Ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета назвали новую причину старения — дефицит таурина в организме. Выводы работы опубликованы в журнале Science.

Таурин — питательное вещество, которое вырабатывается в организме и содержится во многих продуктах питания. Предыдущие исследования показали, что эта молекула играет определенную роль в формировании костей, в здоровье иммунной, нервной системы, а также в качестве профилактики ожирению. На основе этих данных специалисты предположили, что если таурин регулирует все эти процессы, которые с возрастом страдают, то, возможно, уровень этого вещества в крови влияет на общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

Чтобы это подтвердить, команда проанализировала уровни таурина в крови мышей, обезьян и людей. Результаты показали, что содержание молекулы в организме существенно снижается с возрастом. Так, у 60-летних людей показатели таурина находились на трети от уровня пятилетних детей. Это сподвигло провести дополнительные эксперименты на мышах.

Исследователи давали 250 самкам и самцам в 14-месячном возрасте (около 45 лет в пересчете на людей) либо таурин, либо раствор с плацебо. В конце испытания было обнаружено, что таурин увеличил среднюю продолжительность жизни на 12 процентов у самок мышей и на 10 процентов у самцов. Другими словами, такие подопытные жили на три-четыре месяца дольше, что эквивалентно примерно семи-восьми человеческим годам.

Кроме того, удалось определить, что мыши, получавшие таурин в течение года, в возрасте двух лет (60 человеческих лет) были здоровее практически по всем показателям по сравнению со своими сородичами, которые были в контрольной группе. В частности, вещество подавляло связанное с возрастом увеличение веса у самок мышей (даже у животных в «менопаузе»), увеличивало костную массу, улучшало мышечную выносливость и силу, снижало депрессивное и тревожное поведение, уменьшало резистентность к инсулину и способствовало омоложению иммунной системы.

Аналогичные результаты наблюдались в экспериментах с приматами, которым ежедневно в течение шести месяцев давали добавки с таурином. У них вещество предотвратило ожирение, снизило уровень глюкозы в крови, повысило плотность костей в позвоночнике и ногах, а также улучшил состояние иммунной системы.

Испытания на людях так же показали положительное влияние таурина на здоровье. У испытуемых снизился риск лишнего веса, диабета, гипертонии и были более низкие уровни воспаления. Однако ученые не смогли становить причинно-следственную взять, поэтому для подтверждения выводов планируется провести рандомизированное клиническое исследование.


Источник: lenta.ru
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