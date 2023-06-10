Врачи назвали лучшие продукты для работы мозга

По мнению врача-эндокринолога, доктора медицинских наук, преподавателя факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухры Павловой, черника, голубика, малина, смородина и клубника могут улучшить мозговую активность, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на РБК.
По ее словам, эти ягоды являются источником витаминов, и съедать их рекомендуется утром или в обед по стакану.
«В последнее время существует масса исследований, что очередной продукт спасет нас от слабоумия, болезни Альцгеймера, если употреблять его постоянно. Я к таким «научным открытиям» подхожу с изрядной долей скепсиса. На мой взгляд, если включать в рацион правильно приготовленные продукты (то есть не жареные, а на пару или отварные/запеченные), больше зелени и овощей, то это поможет и молодость продлить, и здоровье, в том числе мозга, сохранить», сообщила Павлова.
Она также перечислила продукты, в которых много полезных веществ, необходимых для умственной деятельности и здоровья в целом.
Так, она посоветовала употреблять в пищу отварное или запеченное мясо птицы. В индейке содержится триптофан, который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон.
Кроме того, пользу для работы мозга принесет отварная, запеченная или малосоленая морская жирная рыба: скумбрия, сельдь или лосось. Они содержат необходимые для организма жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.
Из овощей Павлова посоветовала обратить внимание на зеленый горошек, он содержит много тиамина (витамина В1), который улучшает память. Его лучше покупать свежим или в замороженном виде, а затем добавлять в омлет или салаты, разнообразив морской капустой, которая богата йодом или тыквенными семечкам.
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