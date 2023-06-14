Почему сидр и пиво опаснее крепкого алкоголя, объяснил токсиколог

Ранее стало известно, что в результате употребления напитка "Мистер Сидр" в нескольких регионах России скончались более 30 человек. Токсиколог объяснил, почему этот напиток, равно как и пиво, опаснее крепкого спиртного, и дело не только в метаноле, передает Tengri Life.



О массовом отравлении людей сидром стало известно 5 июня. У пострадавших в крови обнаружили метанол. Его попадание в организм человека вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги.



Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что люди погибли, возможно, не только из-за наличия в контрафактном напитке метанола. По его словам, сидр, как и другие слабоалкогольные напитки, могут быть опаснее, чем крепкое спиртное.

Дело не только в метаноле



"Отравиться минимальным количеством спирта, который, возможно, добавили в этот сидр, невозможно до такой степени. Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80-100 миллилитров чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4 до 8 процентов, то есть столько спирта содержится в объеме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Есть еще один нюанс: если напиток стоит несколько месяцев в теплом месте, возможно, там произойдет химическая реакция — напиток действительно может стать токсичным ядом", - проводит слова Кутушова Doctorpiter.



Токсиколог отмечает, что в целом слабоалкогольная продукция (крепостью до 10 процентов) способна нанести большой вред здоровью, даже не принимая во внимание возможность отравления.

Чем опасны слабоалкогольные напитки



"Прежде всего, эти напитки условно слабоалкогольные. Во-вторых, они бьют первично по печени и сердцу, системе ЖКТ. В-третьих, при постоянном их употреблении может начаться пивной алкоголизм - это не шутка, а реальность. Привыкание к пиву, сидру, коктейлям, другим слабым алкогольным напиткам происходит быстрее. Такой алкоголизм гораздо хуже, чем водочный, поскольку с ним тяжелее бороться", - говорит он.



Доктор предупреждает тех, кто привык после работы пить пиво или сидр и рассуждает в духе: "Что плохого будет от одной-двух банок?" Это очень серьезная ошибка.



"Доказано, что пиво вызывает ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, камни в желчном и так далее. А также в целом негативно воздействует на работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые исследования предполагают, что если мужчина пьет алкоголь в минимально допустимых дозах, то это может снизить риск сердечно-сосудистой патологии. Однако здесь стоит говорить не о слабом алкоголе, а о качественном - о вине и крепких напитках", - заявил врач.