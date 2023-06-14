Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июня
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.62 KZT
  • €1 = 484.69 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Почему сидр и пиво опаснее крепкого алкоголя, объяснил токсиколог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Почему сидр и пиво опаснее крепкого алкоголя, объяснил токсиколог
Фото из открытых источников
Ранее стало известно, что в результате употребления напитка "Мистер Сидр" в нескольких регионах России скончались более 30 человек. Токсиколог объяснил, почему этот напиток, равно как и пиво, опаснее крепкого спиртного, и дело не только в метаноле, передает Tengri Life.

О массовом отравлении людей сидром стало известно 5 июня. У пострадавших в крови обнаружили метанол. Его попадание в организм человека вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что люди погибли, возможно, не только из-за наличия в контрафактном напитке метанола. По его словам, сидр, как и другие слабоалкогольные напитки, могут быть опаснее, чем крепкое спиртное.
Дело не только в метаноле

"Отравиться минимальным количеством спирта, который, возможно, добавили в этот сидр, невозможно до такой степени. Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80-100 миллилитров чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4 до 8 процентов, то есть столько спирта содержится в объеме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Есть еще один нюанс: если напиток стоит несколько месяцев в теплом месте, возможно, там произойдет химическая реакция — напиток действительно может стать токсичным ядом", - проводит слова Кутушова Doctorpiter.

Токсиколог отмечает, что в целом слабоалкогольная продукция (крепостью до 10 процентов) способна нанести большой вред здоровью, даже не принимая во внимание возможность отравления.
Чем опасны слабоалкогольные напитки

"Прежде всего, эти напитки условно слабоалкогольные. Во-вторых, они бьют первично по печени и сердцу, системе ЖКТ. В-третьих, при постоянном их употреблении может начаться пивной алкоголизм - это не шутка, а реальность. Привыкание к пиву, сидру, коктейлям, другим слабым алкогольным напиткам происходит быстрее. Такой алкоголизм гораздо хуже, чем водочный, поскольку с ним тяжелее бороться", - говорит он.

Доктор предупреждает тех, кто привык после работы пить пиво или сидр и рассуждает в духе: "Что плохого будет от одной-двух банок?" Это очень серьезная ошибка.

"Доказано, что пиво вызывает ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, камни в желчном и так далее. А также в целом негативно воздействует на работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые исследования предполагают, что если мужчина пьет алкоголь в минимально допустимых дозах, то это может снизить риск сердечно-сосудистой патологии. Однако здесь стоит говорить не о слабом алкоголе, а о качественном - о вине и крепких напитках", - заявил врач.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика