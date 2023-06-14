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Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории
Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom
Сразу несколько хакерских группировок планируют провести масштабную атаку на европейскую банковскую систему. Как стало известно «Ленте.ру», свои усилия для достижения этой цели объединили хактивисты Killnet, представители считавшейся разгромленной Revil, а также члены Anonymous Sudan.

Вас ничто не спасет — и это не предупреждение, я просто ставлю вас в известность. С такими проблемами вы еще не сталкивались

представитель группировки Killnet,в обращении к европейским банкирам


Русские хакеры объявили войну европейским банкам

В распоряжении издания оказался также снятый, но пока не опубликованный проморолик, приуроченный к этой атаке. В самом ролике неназванный представитель Killnet призвал все действующие группировки к деструктивной деятельности против европейской банковской системы.

«Это не DDoS-атака, игры окончены. "Нет денег — нет оружия — нет киевского режима" — это формула будет работать, — пообещал человек в маске».

Лидер Killnet, скрывающийся под ником Killmilk, подтвердил «Ленте.ру», что подготовка к атаке уже ведется. Ожидается, что она начнется в ближайшие 48 часов.

Кибератака может стать самой крупной в истории

Представитель Revil, в свою очередь, констатировал, что «мир сошел с ума», и причиной этого, по его мнению, стали деньги. Он также заявил, что именно европейская банковская система управляет ЕС.

«Нет денег — нет проблем. Revil достаточно ознакомлен с европейской финансовой инфраструктурой», — пригрозил представитель группировки.

Член Anonymous Sudan также отметил, что европейские финансовые учреждения станут свидетелями «сильнейшей кибератаки в новейшей истории мира». Он призвал их быть готовыми к грядущему удару, а также заявил, что когда он будет нанесен, «будет слишком поздно что-либо исправлять».

«Многие европейские банки станут мишенью, и мы будем бить без пощады», — заключил представитель Anonymous Sudan.

Чем известны Killnet, Revil и Anonymous Sudan

Группировка Killnet стала известна вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Ее представители взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Вскоре после этого они начали проводить атаки на сайты и системы западных госорганов и компаний. Затем они объявили официальную кибервойну странам Запада и в течение 2022 и 2023 годов провели несколько запоминающихся нападений, в том числе атаку на производителя HIMARS, на инфраструктуру НАТО, сервис Starlink, а также на портал ФБР.

Revil — одна из наиболее известных хакерских группировок мира. Их подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случае хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов. В январе 2022 года ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США. Однако в последующем в даркнете усомнились в том, что были задержаны именно входящие в высшее руководство объединения киберпреступники.

Anonymous Sudan — объединение, заявляющее о своей национальной принадлежности к Судану. Среди основных целей выделяется защита ислама от врагов. Приоритетное направление атак — крупные шведские корпорации, от которых хакеры нередко требовали выкуп.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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