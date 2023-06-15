В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках

Учителя в Швейцарии жалуются на то, что слишком много учеников ходят в классе в подгузниках, потому что не умеют пользоваться туалетом, сообщает Zakon.kz.



Глава Швейцарской федерации учителей Дагмар Рёслер рассказала, что дети начинают ходить в школу уже в 4 года, некоторых можно встретить в подгузниках.



"Когда 11-летние дети приходят в школу в подгузниках, это тревожная тенденция", - сказала Дагмар Рёслер.



Многие малыши настолько привыкли к ношению подгузников, что теряют интерес к переходу от удобного, но антисанитарного метода.



По данным клиники Майо, средний возраст приучения детей к горшку составляет от 18 до 24 месяцев, но многие родители, похоже, избегают этой процедуры.



"Некоторые родители не обращают на это внимания, потому что подгузники облегчают жизнь. В наши дни это не рассматривается как проблема. Это посылает совершенно неверный сигнал", - сообщил ученый-педагог Маргрит Стамм.



Число детей, носящих подгузники в школе, "резко возросло", сказала эксперт по развитию детей Рита Мессмер. Она рассказала, что у нее был 11-летний пациент, которого не научили самостоятельно ходить в туалет.



Отсутствие знаний у детей становится бременем для многих учителей, которым приходится помогать ученикам с промокшими подгузниками.



Учителям надоело, что ученики надевают подгузники на занятия, ожидая, что педагоги будут менять подгузники ученикам.



"Родители несут ответственность за то, чтобы их дети школьного возраста больше не носили подгузники. Учителя не должны менять подгузники своим ученикам. Это переходит границы", - сказала Дагмар Рёслер.



В то время как эта проблема распространена в Швейцарии, подобные сообщения поступают и из Буффало, штат Нью-Йорк.



"Помощники учителей здесь говорят, что это не их обязанность менять подгузники. Нет никаких правил или процедуры, чтобы работать с ребенком, чтобы приучить его к горшку, чтобы убирать за ним. Учитель не может этого делать, потому что это отвлекает его от занятий", - рассказал президент Федерации учителей Буффало Фил Румор.



Эксперты Parents.com советуют семьям обращать внимание на признаки, указывающие на то, что малыши готовы к использованию туалета. Такими признаками являются, понимание, когда подгузник испачкан, и выражение лица, когда пора справить нужду.