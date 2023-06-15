Ошибка новенькой стюардессы обошлась авиакомпании в 30 миллионов

Стюардесса British Airways совершила грубую ошибку на своем дебютном рейсе, что обошлось ее авиакомпании в 50 тысяч фунтов (почти 30 миллионов тенге), передает Tengritravel.kz



Издание The Sun отмечает, что рейс из Лондона в Остин (штат Техас) пришлось задержать более чем на 5 часов.



Все эти неприятности вызвала новенькая стюардесса, чье имя не называется. Уточняется, что девушка только закончила обучение и это был ее первый рейс. Бортпроводница случайно открыла аварийный трап, когда самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу. В аэропорту вылета сразу же начался хаос: к самолету начали подъезжать пожарные и полицейские. Борт пришлось заменить, а пассажирам - ждать полета более 5 часов.



Разгневанное начальство Британских авиалиний отстранило обескураженную новую сотрудницу от всех обязанностей. Ей пришлось вернуться к обучению - такой порядок предусмотрен для любого члена экипажа, который серьезно нарушит рабочий алгоритм.



Инцидент вызвал вопросы по поводу качества обучения новых членов экипажа.



"Поступок стюардессы был шокирующим. Самая базовая подготовка учит новичков, как не выставить трап. Беспокоит, какого качества новые работники присоединяются к авиакомпании. Стоимость ошибки, включая задержки, составляет около 50 тысяч фунтов", - рассказал изданию источник в авиакомпании.



Позднее авиакомпания выпустила официальное заявление для прессы:



"Самолет вернулся на стоянку, и пассажиры высадились в штатном режиме. Мы организовали для них замену самолета, чтобы они продолжили свой рейс в тот же день, и принесли извинения за причиненные неудобства", - заключили в British Airways.