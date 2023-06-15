Отдых в Грузии стал доступнее

В Грузии снизилась стоимость аренды квартир. По оценкам экспертов, за последние 3 месяца она упала на 30%, но это пока еще выше допандемийных показателей. Снижению цен способствует сокращение притока мигрантов из России, Украины и Беларуси, а также нормализация искусственного подогрева и спроса на квартиры, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kz.



В Грузии летний сезон начинается примерно с 20 июня, многие отельеры отмечают скромный туристический поток весной.



Стоимость аренды жилья в Грузии в частности в столице все еще выше рыночной. За год цены выросли в 1,5 раза. Однако по оценкам специалистов, в последний месяц наметилось снижение, возможно, потому что поток мигрантов значительно сократился. Средняя цена квадратного метра в Тбилиси сегодня примерно 13 долларов.



«Если взять цены на сегодняшний день, то евродвушку можно найти в центре города от 700 долларов и выше, можно сказать. Потому что есть типа люкс квартиры, которые могут стоить 1000 до сих пор. Но, однозначно, те, которые стоили 1000 долларов, например, 3 месяца назад, сегодня они стоят 700-800 долларов», ― говорит консультант по недвижимости Хелен Стерлинг.



Если жилье в Грузии стало доступнее, то цены на все остальное продолжают расти. Дорожают продукты питания, товары и услуги. Туристическая сфера в целом, отнюдь не дешевеет.



«За прошедший год экскурсии, услуги отелей и обслуживание в кафе и ресторанах значительно подорожали. В мае по сравнению с маем прошлого года цены на туристические услуги повысились на 17%, обслуживание в ресторанной сфере – на 12%, а отели стали дороже на 2%», ― говорит руководитель департамента цен НСУ Грузии «Грузстат» Георгий Тетраули.



Доступнее стали и квартиры, которые сдают посуточно. К примеру, в центре Тбилиси однокомнатную квартиру на сутки можно снять за 80 долларов, а на окраине даже за 10. Владельцы отелей и гостиниц отмечают спад туристического потока. В связи с этим цены на их услуги остаются почти такими же, как и в прошлом году.