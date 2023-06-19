Достопримечательность Казахстана включили в список "самых счастливых мест" в мире

Компания Casago провела исследование и составила рейтинг достопримечательностей мира, которые вызывают у туристов самые позитивные эмоции, передает Tengritravel.kz с ссылкой на Digg.Проанализировав тысячи фотографий из самых популярных туристических достопримечательностей в 100 разных странах исследователи вывели так называемый "индекс счастья".Он основан на отзывах туристов, оценке объектов размещения на сайтах бронирования, транспортной доступности, уровне безопасности и количестве упоминаний в социальной сети Instagram. В основе исследования лежат эмоции путешественников, которые специалисты преобразовали в данные с помощью анализа лиц и технологии по распознанию улыбки.В первую пятерку вошли: экоприродный парк Манаваки в Гондурасе, лесной заповедник главного хребта Тобаго в Тринидад и Тобаго, парк Гумбалимба в Гондурасе, ботанический сад в Бразилии и "Тропа инков" в Перу.В список лучших достопримечательностей планеты также вошло популярное среди жителей и гостей место в Алматы - высокогорный каток "Медеу". Однако в рейтинге он значится как Medeu Skating Rink and Ski, что подразумевает и горнолыжный курорт Шымбулак.К слову, Шымбулак вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Здесь любят проводить время как сноубордисты и лыжники, так и обычные посетители, которые хотят выпить кофе с видом на склон. На курорте функционируют несколько ресторанов с выходом на общую террасу, а также пункт выдачи снаряжения напрокат.