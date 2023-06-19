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Концерт Лепса в Конаеве отменили после резонанса в соцсетях

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Концерт Лепса в Конаеве отменили после резонанса в соцсетях
Фото: instagram.com/gvleps
Концерт российского певца Григория Лепса в Конаеве отменили после резонанса в казахстанском сегменте социальных сетей, передает Tengri Life.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", − говорится в сообщении.

Вернуть билеты казахстанцы смогут по месту приобретения. К слову, пользователи утверждают, что цены на них доходили до миллиона тенге.

Ранее российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили о готовности щедро заплатить военным за каждый уничтоженный украинский танк.

Пользователи социальных сетей в ответ призвали отменить запланированный в Конаеве концерт Лепса, напомнив, что Казахстан занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.



Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что позиция Казахстана по ситуации в Украине понятна всем партнерам:

"Она заключается в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 19:26
master_kz, Вы не понимаете, это другое lol
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:22
Ранее российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили о готовности щедро заплатить военным за каждый уничтоженный украинский танк.

А точнее Немецкий танк леопард. Может тогда стоило бы отменить еще и визит президента Германии тогда?-)
 
 

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