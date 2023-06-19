Концерт Лепса в Конаеве отменили после резонанса в соцсетях

Концерт российского певца Григория Лепса в Конаеве отменили после резонанса в казахстанском сегменте социальных сетей, передает Tengri Life."Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", − говорится в сообщении.Вернуть билеты казахстанцы смогут по месту приобретения. К слову, пользователи утверждают, что цены на них доходили до миллиона тенге.Ранее российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили о готовности щедро заплатить военным за каждый уничтоженный украинский танк.Пользователи социальных сетей в ответ призвали отменить запланированный в Конаеве концерт Лепса, напомнив, что Казахстан занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что позиция Казахстана по ситуации в Украине понятна всем партнерам:"Она заключается в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы".