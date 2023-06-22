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Ученые наконец выяснили, что было раньше - курица или яйцо

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Ученые наконец выяснили, что было раньше - курица или яйцо
Коллаж: hi-news.ru
Этот вопрос много лет вызывал бурные дискуссии. И вот британские исследователи наконец-то поставили в обсуждении жирную точку, передает Tengri Life со ссылкой на Doctorpiter.

Исследователи из Школы наук о Земле Бристольского университета Великобритании решили выяснить: что же на самом деле было раньше — курица или яйцо? Споры об этом ведутся уже несколько веков. Так, сохранились сведения, что на эту тему дискутировали даже древнегреческие философы.
Исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature Ecology and Evolution. Группа экспертов изучила 51 ископаемое и 29 живых видов, которые относят к яйцекладущим и живородящим.
Оказалось, что самые дальние предки курицы — это рептилии, они жили еще за миллионы лет до появления динозавров. И эти самые рептилии не откладывали яйца.

"До появления амниот (группа позвоночных, которые проходят эмбриональное или внутриутробное развитие внутри амниона - защитной оболочки внутри яйца) первые четвероногие, развившие конечности из рыбьих плавников, в целом были земноводными. Им приходилось жить в воде или рядом с ней, чтобы питаться и размножаться, как современные амфибии, такие как лягушки и саламандры", - объяснил профессор Майкл Бентон из Школы наук о Земле Бристольского университета.

Когда 320 миллионов лет назад появились амниоты, они смогли оторваться от воды благодаря развитию водонепроницаемой кожи и другим способам контроля. Но амниотическое яйцо было ключом, в котором развивающаяся рептилия была защищена от высыхания в теплом климате и позволяла родителям отходить от воды и изучать сушу.

Получается, изначально все-таки была курица (или рептилия), а потом уже появилось яйцо. Грубо говоря, рептилии эволюционировали в птиц, которые потом научились откладывать яйца.

От амниот произошли другие млекопитающие и пресмыкающиеся. Это динозавры, ящерицы, крокодилы, птицы. У их общего предка было живорождение, заключили эксперты.


Источник: Tengrinews.kz
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