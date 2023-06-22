Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Июня
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.62 KZT
  • €1 = 492.38 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

У застрявших в батискафе "Титан" миллиардеров кончился кислород

Просмотров:520 Опубликовано: Вчера, 17:51
У застрявших в батискафе "Титан" миллиардеров кончился кислород
Фото:instagram.com/oceangate
У туристов на застрявшем в Атлантике батискафе "Титан" закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на U-News.

После пропажи батискафа по пути к обломкам лайнера "Титаник" власти США заявили, что запасов кислорода на судне хватит на четверо суток. К сегодняшнему дню поиски "Титана" не увенчались успехом. Позже в Береговой охране заявили, что воздух на батискафе должен закончиться к 16:30 (по астанинскому времени).

Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарона Ньюмана, батискаф должен был всплыть спустя сутки после погружения благодаря своей конструкции, однако этого не произошло. По данным СМИ, в зоне исчезновения субмарины находится порядка пяти поисковых кораблей.

Океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш предположил, что экипажу батискафа вряд ли удастся спастись. Профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что запас кислорода был израсходован раньше срока в 96 часов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Вчера, 18:38
если предположить гибель части экипажа во время ЧП, то запасов кислорода может хватить на больший срок

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика