"Согласился только ради отца". Погибший в батискафе парень предчувствовал трагедию

За несколько дней до погружения в воду 19-летний Сулейман Дауд предчувствовал плохой финал и не хотел отправляться на экспедицию, но решил поддержать мечтавшего об этом отца. Об этом рассказала тетя погибшего парня Азмех Давуд в интервью NBCnews, передает Tengritravel.kz.



Сегодня весь мир скорбит о трагедии, которая настигла батискаф "Титан". О смерти всех пятерых пассажиров в ночь с четверга на пятницу сообщила Береговая охрана США. Семьям туристов немедленно передали трагическую весть.



На злополучном борту находились борту находились построивший батискаф Стоктон Раш, ветеран французского флота Поль-Анри Наргеоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман, последнему было всего 19 лет.



Азмех Давуд, старшая сестра погибшего миллиардера Шахзады Дауда, в слезах рассказала, что ее 19-летний племянник испытывал ужас перед экспедицией и предчувствовал трагедию. Однако он все же решился на поездку, чтобы порадовать родителя в День отца.



"Я представляла как Сулейман там задыхался... Не могу поверить в то, что это реальность. Мне сложно дышать, когда я думаю о них. Я как будто попала в фильм ужасов с обратным отсчетом", - рассказала она журналисту.



Женщина также вспомнила, что ее младший брат был "абсолютно одержим" "Титаником" с юных лет. Впоследствии он любил посещать музейные выставки с артефактами, извлеченными из-под обломков. И Азмех не удивилась, когда узнала, что ее брат купил билеты на экспедицию.



В своем заявлении родители Шахзады и Азме попросили мир помолиться о душах усопших и поблагодарили поисковые группы за неустанные усилия.



"Огромная любовь и поддержка, которые мы получаем, продолжают помогать нам переносить эту невообразимую потерю", - сказали Хуссейн и Кулсум Дауд.



Напомним, батискаф (вид подводной лодки) с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также один из самых богатых людей Пакистана, член правления благотворительной организации Prince’s Trust миллиардер Шахзада Дауд и его сын Сулейман. Экспедиция направлялась к обломкам легендарного затонувшего "Титаника".