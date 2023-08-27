Профессор из Гарварда предупредил о приближающейся катастрофе для Земли

Эксперты из США, под руководством профессора Гарвардского университета Алена Эгона Чолакяна, предупредили о грозящей глобальной катастрофе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.



Издание Earth Save Science Collaborative пишет, что наша планета столкнулась с быстрым усилением явлений, которые приведут к катастрофе. Исследователи отмечают, что Земля вступает в период последовательности сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий.



"Происходит необычное смещение и дестабилизация земного ядра, а также случайное и беспорядочное ускорение вращения планеты с изменением положения ее оси вращения", - считает профессор.



Эксперты выражают опасения, что океаны потеряли способность действовать как компенсирующий и охлаждающий механизм, что может привести к самоуничтожению Земли в ближайшие годы.



Аллен Эгон Чолакян утверждает, что человечеству необходимо создать международный научный центр, который объединит самые светлые умы для спасения нашей цивилизации.



По его мнению, этот центр позволит координировать усилия по изучению и мониторингу природных явлений, а также предпринять конкретные меры для предотвращения негативных последствий для нашей планеты.