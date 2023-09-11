Иностранные спасатели прибыли в Марокко искать выживших при землетрясении

"Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", – цитирует агентство DPA представителя организации.

"ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", – написал в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Первые иностранные спасатели прибыли в пострадавшее от мощного землетрясения Марокко, чтобы помочь в разборе завалов, сообщает Zakon.kz.Как сообщает The Guardian, 86 испанских спасателей и восемь поисковых собак уже работают на территории страны.Еще один гуманитарный самолет вылетел с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Сообщается также о том, что правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, потому что считает, что не сможет эффективно координировать работу слишком большого числа иностранных специалистов.По данным Africa News, помощь Марокко также предложили США, Франция и Израиль.Десятки немецких спасателей готовы вылететь в Марокко для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии.Ранее Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения.Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне в Марокко. Позже стало известно о том, что более 2000 человек погибли в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения, еще порядка 2000 ранены, следует из данных МВД Марокко.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.В Марокко объявлен трехдневный траур.