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Иностранные спасатели прибыли в Марокко искать выживших при землетрясении

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Иностранные спасатели прибыли в Марокко искать выживших при землетрясении
Фото: скриншот видео
Первые иностранные спасатели прибыли в пострадавшее от мощного землетрясения Марокко, чтобы помочь в разборе завалов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, 86 испанских спасателей и восемь поисковых собак уже работают на территории страны.

Еще один гуманитарный самолет вылетел с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Сообщается также о том, что правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, потому что считает, что не сможет эффективно координировать работу слишком большого числа иностранных специалистов.

По данным Africa News, помощь Марокко также предложили США, Франция и Израиль.



Десятки немецких спасателей готовы вылететь в Марокко для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии.

"Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", – цитирует агентство DPA представителя организации.


Ранее Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения.

"ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", – написал в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель.


Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне в Марокко. Позже стало известно о том, что более 2000 человек погибли в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения, еще порядка 2000 ранены, следует из данных МВД Марокко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.

В Марокко объявлен трехдневный траур.


Источник: Zakon.kz
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