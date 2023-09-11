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Уникальная функция появится в WhatsApp

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Уникальная функция появится в WhatsApp
Фото:Pixabay
Пользователи WhatsApp смогут напрямую общаться с пользователями других мессенджеров, передает Tengri Life со ссылкой на iPhones.

В бета-версии WhatsApp появился соответствующий раздел, который называется "Сторонние мессенджеры".

"Нововведение позволит людям связываться с пользователями WhatsApp из другого приложения. Это будет работать, даже если отправитель не зарегистрирован в WhatsApp. К примеру, если у вас есть только Signal и Telegram, вы сможете использовать эти мессенджеры, чтобы связаться с человеком, у которого есть только WhatsApp", - объясняют специалисты.


Технические аспекты пока неясны: ожидается, что переписки будут защищаться сквозным шифрованием.

Функция разрабатывается для соблюдения закона о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе, который требует, чтобы пользователи других мессенджеров могли отправлять сообщения в WhatsApp без регистрации в WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp является мессенджером с самой большой аудиторией в мире.

Уникальная функция появится в WhatsApp

webatainfo.com


Пока неясно, когда кросс-платформенное общение станет доступно широкой аудитории, однако у WhatsApp есть еще полгода, прежде чем мессенджер должен будет соответствовать новым требованиям ЕС.


Источник: Тengrinews.kz
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