Уникальная функция появится в WhatsApp

"Нововведение позволит людям связываться с пользователями WhatsApp из другого приложения. Это будет работать, даже если отправитель не зарегистрирован в WhatsApp. К примеру, если у вас есть только Signal и Telegram, вы сможете использовать эти мессенджеры, чтобы связаться с человеком, у которого есть только WhatsApp", - объясняют специалисты.

webatainfo.com

Пользователи WhatsApp смогут напрямую общаться с пользователями других мессенджеров, передает Tengri Life со ссылкой на iPhones.В бета-версии WhatsApp появился соответствующий раздел, который называется "Сторонние мессенджеры".Технические аспекты пока неясны: ожидается, что переписки будут защищаться сквозным шифрованием.Функция разрабатывается для соблюдения закона о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе, который требует, чтобы пользователи других мессенджеров могли отправлять сообщения в WhatsApp без регистрации в WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp является мессенджером с самой большой аудиторией в мире.Пока неясно, когда кросс-платформенное общение станет доступно широкой аудитории, однако у WhatsApp есть еще полгода, прежде чем мессенджер должен будет соответствовать новым требованиям ЕС.