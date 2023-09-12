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Эта распространенная привычка может привести вас к инсульту

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Эта распространенная привычка может привести вас к инсульту
Фото: pixabay.com
Врач-терапевт Эвер Ариас в своем TikTok-аккаунте предупредил, что привычка хрустеть шеей может привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и даже к инсульту, рассказывает Tengri Life.

Ариас отметил, что привычка хрустеть шеей не приводит к сиюминутным последствиям, однако со временем может стать причиной появления гипермобильности суставов, пишет Lenta. Такое состояние, по словам врача, нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Кроме того, врач рассказал, что иногда гипермобильность суставов может спровоцировать инсульт. По его словам, такой риск возникает, например, на приеме у мануального терапевта, который во время процедуры может случайно спровоцировать расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.

Ариас посоветовал тем, кто не может полностью избавиться от привычки хрустеть шеей, постараться делать это как можно реже. Он предложил сначала массировать шею, а поворачивать ее до хруста лишь в том случае, если дискомфорт становится сильным и не проходит.


Источник: tengrinews.kz
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