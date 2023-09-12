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Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области
Фото: zstproc
Борт летел из Сочи в Омск, но сел восточнее — в поле почти в 200 км от Новосибирска. На борту были 170 пассажиров, никто не пострадал, самолет цел. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом.

Самолет сел благополучно, все живы, сказал источник РБК, близкий к «Уральским авиалиниям».

Борт приземлился в 9:44 (5:44 мск), рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. Это произошло близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», — заявили в Росавиации.


Источник: rbc.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • master_kz
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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:03
Не приземлился в поле, а импортозаместился по специальной посадочной операции lol
 
 

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