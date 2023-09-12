Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области

Борт летел из Сочи в Омск, но сел восточнее — в поле почти в 200 км от Новосибирска. На борту были 170 пассажиров, никто не пострадал, самолет цел. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом.



Самолет сел благополучно, все живы, сказал источник РБК, близкий к «Уральским авиалиниям».



Борт приземлился в 9:44 (5:44 мск), рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. Это произошло близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», — заявили в Росавиации.

