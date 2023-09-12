Как отличить звонок сотрудников банка от мошенников

- Алло, здравствуйте! Это служба безопасности банка. Кто-то пытается оформить кредит на ваше имя. Для обеспечения вашей безопасности мы хотели бы запросить дополнительные данные и удостовериться в вашей личности - Знакомо?



Это один из распространенных сценариев, на который мошенники могут полагаться, чтобы получить доступ к вашим картам и счетам.



Сегодня защита личной информации стала важнее, чем когда-либо. Злоумышленники регулярно разрабатывают новые способы доступа к вашей личной информации, включая номера телефонов и данные банковских карт. В данной статье, совместно с Банком ЦентрКредит, мы подчеркнем важность обеспечения безопасности личных данных, расскажем о методах, которыми банк защищает финансовые средства клиентов, и предоставим советы по обеспечению безопасности в онлайн-мире.



Действия банка в борьбе с мошенничеством



В борьбе с мошенничеством банк постоянно улучшает правила и алгоритмы рискового контроля, чтобы соответствовать последним тенденциям в мире мошенничества и обеспечивать безопасность денежных средств клиентов. Это включает в себя разнообразные меры, такие как многоуровневая аутентификация, мониторинг подозрительной активности, защита от вредоносного программного обеспечения и шифрование данных.



В каких случаях звонит сотрудник банка:



Подтверждение операции: если осуществляете необычную или крупную финансовую транзакцию, сотрудники банка могут позвонить вам, чтобы удостовериться, что вы лично совершаете данные действия. Это называется мониторинг безопасности.



Обратная связь по обращению: если вы обратились в банк с каким-либо запросом, сотрудники банка могут связаться с вами, чтобы уточнить детали или предоставить обратную связь по вашему обращению.



Как ведут себя мошенники:



Оказывают давление и создают угрозу тем, что ваши деньги могут быть скоро украдены. Они могут говорить, что необходимо немедленно действовать и не отключать телефон, чтобы предотвратить потерю средств.

Запрашивают конфиденциальные данные, одноразовые пароли (отправляются посредством SMS-сообщения), номера карт и другую информацию, которую они могут использовать для несанкционированных операций.

Убеждают вас выполнить финансовые операции, такие как перевод денежных средств на определенный счет, ссылаясь на критическую ситуацию, которая требует немедленного действия.



Как себя вести, если вам позвонил мошенник



Мошенники часто прибегают к тактикам страха и давления, чтобы получить доступ к вашим средствам. Следуйте этим рекомендациям:



Сохраняйте спокойствие: не паникуйте и не торопитесь реагировать на требования звонящего.

Не предоставляйте личные данные: номера карт, одноразовые пароли (отправляются посредством SMS-сообщения), пин-коды, CVV и другую конфиденциальную информацию.

Не совершайте никаких операций: не переводите деньги и не выполняйте финансовые транзакции по указаниям звонящего.

Завершите разговор: постарайтесь завершить разговор с мошенником, не вдаваясь в детали или обещания. Положите трубку и позвоните по официальному номеру банка.

Заблокируйте номер: после разговора заблокируйте номер телефона мошенника, чтобы он не смог с вами снова связаться.



Рекомендации по обеспечению безопасности вашего аккаунта



Банк прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить безопасность учетных записей своих клиентов, предотвратить несанкционированный доступ и вывод денежных средств. Важно, чтобы каждый принимал активное участие в обеспечении кибербезопасности своих аккаунтов.



Соблюдайте следующие правила:



Следите за безопасностью вашего пароля и учетных данных, никогда не предоставляйте их третьим лицам.

Регулярно меняйте пароли и используйте сложные комбинации символов.

Будьте бдительны и недоверчивы к подозрительным письмам, звонкам и запросам, особенно если они требуют вашей личной информации или доступа к аккаунту.

Если вы заметили подозрительную активность на вашем счете или подозреваете, что ваша учетная запись была взломана, немедленно свяжитесь с банком.