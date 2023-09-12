Для решения водных проблем Казахстану нужно вкладывать средства в строительство ГЭС Кыргызстана - эксперт

За последние несколько лет проблема дефицита водных ресурсов в Центральной Азии обрела наиболее острый характер, неизбежно оказывая влияние на трансграничное вододеление между странами региона для нужд аграрной отрасли. О том, с какими трансграничными водными проблемами сталкивается Кыргызстан и возможных путях их решения, поделился кыргызский политолог, автор ТГ-канала «Бердаков Online» Денис Бердаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Почти все водные артерии Центральной Азии формируются на территории Кыргызстана, Таджикистана и части горных районов Китая. За последние три года в Кыргызстане обстановка в водном секторе складывается крайне печально. Длящийся несколько лет подряд период маловодия, при котором в весенне-летний период снижается приточность вод в трансграничных реках, является одной из локальных причин нехватки воды в стране. Экстремальная засуха этого лета, ощущавшаяся впервые за 50 лет в Жамбылской области Казахстана и Таласской области Кыргызстана, вследствие изменения климата и прихода аномальной жары, негативно сказалась на сельском хозяйстве регионов двух стран.



Несмотря на имевшийся дефицит воды, все договоренности по водоразделу трансграничных вод, согласно пропорциям исходя из показателей притока воды в Кировское водохранилище, Кыргызстаном перед Казахстаном в текущем году были выполнены. Водораздел мелких трансграничных рек с другими странами ЦА осуществляется по схожей схеме, основываясь на показателях притока вод», - пояснил эксперт.



По мнению политолога, более серьезная причина такой сложной ситуации с водными ресурсами является активное таяние ледников Кыргызстана и Таджикистана из-за глобального потепления, вызванного изменением климата и воздействием песка и пыли из Аральского моря.



Эксперт считает, что в среднесрочной перспективе проблему нехватки воды в регионе можно решить, во-первых, внедрением систем капельного орошения, о котором говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в недавнем Послании народу Казахстана. Во-вторых, строительством регулирующих водохранилищ, на которых можно возвести мини гидроэлектростанции, что вдвойне улучшит ситуацию в водном и энергетическом секторах.



«Кыргызстан движется в данном направлении, в стране объявлена программа строительства малых ГЭС, привлекаются инвесторы. В настоящее время достраиваются более 10 малых ГЭС с небольшой мощностью от 3-6 до 20-30 мегаватт, которые могут обеспечить электроэнергией небольшие поселки с населением несколько тысяч человек, с возможностью использования накапливаемой воды для орошения сельскохозяйственных земель. К слову, вопрос необходимости накопления талой воды и исключение ее потерь также был озвучен в Послании Президента Казахстана», - подчеркнул политолог.



«В решении трансграничных водных проблем нельзя обойтись без консолидированных усилий всех стран Центральной Азии. Необходимо, чтобы Казахстан и Узбекистан, как наиболее богатые и крупнейшие экономики региона, вкладывали финансовые средства на строительство ряда ГЭС как Кыргызстана, так и Таджикистана.



Кыргызстан испытывает проблемы энергетики, 97% которой составляет водная энергетика. Строительство ГЭС с выработкой электроэнергии для КР и накоплением воды в водохранилищах позволит улучшить ситуацию с водообеспечением в Ферганской долине, на юге Казахстана до самого Аральского моря. Вопрос воды и энергетики крайне связан между собой.



Сейчас появился хороший вариант использования российского газа, который будут перебрасывать в Казахстан и Узбекистан. Чем больше будет газа у соседей, тем больше Кыргызстану смогут поставить электроэнергии и газа зимой. Тем меньше страна будет вынуждена сливать воду в зимний период для выработки электроэнергии для нужд населения.



Странам региона приходится договариваться и за последние два года этот процесс решается позитивно и системно. К сожалению, Кыргызстан в решении проблем энергетики отстает на 5 лет. Даже в случае выделения финансов со стороны Казахстана и Узбекистана на строительство ГЭС потребуется 5-7 лет. Последние засушливых несколько лет привели к снижению на 2 млрд м3 уровня воды в крупном Токтогульском водохранилище. Если КР не закупит электричество у соседних стран, то зимой страну ожидают колоссальные проблемы с перебоями в подаче электроэнергии.



Если Кыргызстан будет получать электричество и российский газ через Казахстан и Узбекистан, то Казахстану будет легче вести диалог и договариваться по воде с КР.



Строительство дополнительных ГЭС с партнерским участием Казахстана и Узбекистана, транспортировка российского газа, а также строительство солнечных электростанций являются первоначальным решением накопившихся проблем в этом направлении», - резюмировал спикер.



Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в 2023 году наблюдается маловодный период. В Орто-Токойском водохранилище практически нет воды. В июле посевы Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном, оказались под угрозой, из-за чего фермеры забили тревогу, обвинив соседей в строительстве водохранилищ на трансграничных реках. В ответ на возмущения казахстанских аграриев, кыргызская сторона заявила: тяжелая ситуация сложилась и у них самих из-за маловодия, а поставляя воду в Казахстан, кыргызским властям пришлось экономить ее для собственных нужд.